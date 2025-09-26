Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Gegner aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf führt in Minute 14 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Tobias Nitsche, den Ball ins Netz zu befördern (71.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider (61. Pätzke), Mühlbauer (63. Franzke), Groh, Mittmeier (61. Herzel), Seide, Mackowiak, Wieczorek, Osterland (61. Nitsche), Stagat (63. Bergmann), Uhte

VfB Ottersleben: Elbert – Fadjinou, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Lübke, Safdari (63. Thielecke), Agte (63. Liese), Bogunski, Gaffal, Raschauer, Yunashev

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61