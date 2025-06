In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die Union 1861 Schönebeck am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Lok Stendal und ging 0:6 (0:4) vom Platz.

Schönebeck/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Jan Rettinghaus hat am Sonntag vor 25 Zuschauern auf dem KT Sportforum - Platz 2 ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:4).

In Minute 13 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Till Vinzelberg (20.) erzielt wurde.

20. Minute: Union 1861 Schönebeck mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Braunschweig traf in Minute 24, Younes Korbani in Minute 45 und Wolff in Minute 49. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Wolff den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – 1. FC Lok Stendal

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Tromski (42. Wölfer), Helmel (33. Stojiljkovic), Peine, Wegener, Krietsch, Topfmeier, Stockmann, Schäfer, Pesla, Schreiber

1. FC Lok Stendal: Ranke – Meinelt, Grund (77. Winkler), Lagemann, Bordizhenko, Korbani, Wolff, Vinzelberg, Braunschweig, Völzke (62. Günther), Handge

Tore: 0:1 Elias Wolff (13.), 0:2 Till Vinzelberg (20.), 0:3 Philip Braunschweig (24.), 0:4 Younes Korbani (45.), 0:5 Elias Wolff (49.), 0:6 Elias Wolff (71.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Tobias Schläger, Hossein Emir Alizadeh; Zuschauer: 25