In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die Union 1861 Schönebeck am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Schönebeck/MTU. Auf dem KT Sportforum - Platz 4 wurden die Fans der Union 1861 Schönebeck am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Max Neumann durch die Lappen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Tom Luca Lenze traf für die SV Fortuna Magdeburg e.V. in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Niklas Hännig (24.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck hinkt 0:2 hinterher – 24. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino Klause traf in Minute 25 und Oskar Zopf zweimal in Minute 50 und 56. Spielstand 5:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Zopf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – SV Fortuna Magdeburg

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Peine (37. Krietsch), Wegener, Helmel (68. Wölfer), Schreiber, Stockmann (75. Krüger), Pesla (58. Staufenbiel), Topfmeier, Schäfer, Tromski, Moritz

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Hännig, Spurek (57. Drizari), Nyarko, Starikovskiy (57. Kirchhoff), Kratzke (46. Rudolph), Klause (62. Bense), Lenze, Koplin (62. Hejhemo), Zopf, Rektorik

Tore: 0:1 Tom Luca Lenze (19.), 0:2 Niklas Hännig (24.), 0:3 Gino Klause (25.), 0:4 Oskar Zopf (50.), 0:5 Oskar Zopf (56.), 0:6 Oskar Zopf (81.); Schiedsrichter: Patrick Welsch (Aken); Assistenten: Jonas Berger, Sebastian Knick; Zuschauer: 81