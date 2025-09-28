Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ramon Bühling der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der 68. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Damien Halle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (78.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Schoder (76. Al Bakri), Schütz, Schremmer (65. Zarkua), Buchhorn, Bühling, Ruppe, Halle, Lange, Nicolai

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Perrey, Almutaleb, Wagner, Heerdegen, May, Sturm, Brendel (46. Magul), Saedan, Kuhles

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40