Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Ramon Bühling erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.

33 Minuten nach der Pause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schoder (76. Al Bakri), Schremmer (65. Zarkua), Schütz, Nicolai, Ruppe, Buchhorn, Bühling, Lange, Halle, Bärwolf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (46. Magul), May, Wagner, Heerdegen, Kuhles, Almutaleb, Saedan, Perrey, Kalkofen, Sturm

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40