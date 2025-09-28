Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste zweimal Gelb hinnehmen (8.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ramon Bühling der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 49 Minuten 2:0

In der 68. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Damien Halle den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe, Halle, Bühling, Buchhorn, Schremmer (65. Zarkua), Nicolai, Schütz, Schoder (76. Al Bakri), Bärwolf, Lange

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Heerdegen, Wagner, Sturm, Brendel (46. Magul), Perrey, Kuhles, May, Almutaleb, Saedan

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40