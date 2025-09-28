Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Friesenstadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Weißenfels.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Ramon Bühling erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Damien Halle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Buchhorn, Bühling, Nicolai, Schoder (76. Al Bakri), Bärwolf, Ruppe, Schütz, Halle, Schremmer (65. Zarkua)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Wagner, Brendel (46. Magul), Kuhles, Perrey, Almutaleb, May, Sturm, Heerdegen, Saedan

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40