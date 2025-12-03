Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 11 Zuschauer waren live dabei.

Ferdinand Buchhorn traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Sangerhäuser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (23.).

23. Minute: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle (90. Zarkua), Schremmer (85. Schweigert), Schütz, Ruppe (70. Hering), Lange, Ehrich, Grenzebach (80. Schoder), Bärwolf, Buchhorn, Bühling

Turbine Halle: Worch – Hoffmann (46. Sultanaliev), Obier (3. Löser), Schneider, Brandt, Heidelberger, Saile, Sikora (60. Zaeske), Waschkowitz, Só, Ries

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11