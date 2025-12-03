Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 11 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Ferdinand Buchhorn (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 23

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Theo Schremmer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Grenzebach (80. Schoder), Bärwolf, Halle (90. Zarkua), Schremmer (85. Schweigert), Schütz, Ehrich, Buchhorn, Bühling, Ruppe (70. Hering)

Turbine Halle: Worch – Só, Schneider, Waschkowitz, Saile, Obier (3. Löser), Sikora (60. Zaeske), Heidelberger, Brandt, Ries, Hoffmann (46. Sultanaliev)

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11