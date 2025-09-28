Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Noah Gabriel Schoder das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – Minute 49

In der 68. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Schremmer (65. Zarkua), Buchhorn, Lange, Nicolai, Halle, Schoder (76. Al Bakri), Schütz, Bärwolf, Ruppe

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Wagner, May, Perrey, Kuhles, Sturm, Brendel (46. Magul), Almutaleb, Heerdegen, Saedan

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40