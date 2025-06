Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den SV Arminia Magdeburg mit 4:2 (1:0) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 4:2 (1:0) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Sangerhäuser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Angus Wilhelm Niemann der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (49.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Jannes Gerlach/Magdeburg (57.), gefolgt von Niklas Reiber (VfB 1906 Sangerhausen) in Minute 70, 81. Spielstand 3:2 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Jannes Göbel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (90.+6). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Arminia Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Bühling, Hegenbart (88. Zarkua), Eis, Lange, Göbel, Schütz, Kurotschkin, Reiber

SV Arminia Magdeburg: Eisfeld (32. Jahjah) – Sheviakov (80. Krühne-Ploetz), Kühl, Scharfe (90. Abou Rawash), Gill, Gerlach (72. Ahmed), Polzin (57. Keune), Rexhepi, Zoschke, Niemann, Reka

Tore: 1:0 Tim Lange (8.), 1:1 Angus Wilhelm Niemann (49.), 1:2 Jannes Gerlach (57.), 2:2 Niklas Reiber (70.), 3:2 Niklas Reiber (81.), 4:2 Jannes Göbel (90.+6); Schiedsrichter: Jason Ben Felix Steimecke (Quedlinburg); Assistenten: Niclas Pöschel, Andreas Pöschel-Hahnen; Zuschauer: 50