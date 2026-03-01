Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg feiern. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Sonntag dem Rivalen aus Magdeburg souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Bemmann, als Damien Halle für Sangerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Ben Grenzebach (44.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 44 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Klein musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Noah Gabriel Schoder (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Buchhorn, Bühling, Lange, Ehrich, Halle (73. Zarkua), Grenzebach, Schremmer (70. Schoder), Schütz, Ruppe (70. Nicolai)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri, Lenze, Starikovskiy, Czerwenka, Meister, Rößner, Kirchhoff, Tapsoba (55. Anwaar), Prause, Telch

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45