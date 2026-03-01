Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg feiern. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Bemmann am Ende der ersten Halbzeit, als Damien Halle für Sangerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Ben Grenzebach (44.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Klein musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es lief nicht gut für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Noah Gabriel Schoder (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Buchhorn, Grenzebach, Ruppe (70. Nicolai), Bärwolf, Lange, Schremmer (70. Schoder), Halle (73. Zarkua), Ehrich, Schütz

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause, Czerwenka, Telch, Kirchhoff, Tapsoba (55. Anwaar), Rößner, Shaqiri, Meister, Starikovskiy, Lenze

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45