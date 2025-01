Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andreas Bemmann. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Roman Laqua, als Vincent Barnau für Magdeburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 69 wurde das zweite Tor durch Mattes Lindner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Minute 69: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lindner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 89 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Göbel, Schütz, Eis, Ehrich (48. Ruppe), Raase, Bah (84. Zarkua), Reiber, Stödter, Bühling

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Rudolph, Rektorik (60. Koplin), Lenze, Zopf, Radomski (54. Bense), Barnau, Hännig, Kratzke, Nyarko (46. Spurek), Lindner

Tore: 0:1 Vincent Barnau (40.), 0:2 Mattes Lindner (69.), 0:3 Mattes Lindner (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Wolfgang Fleischer, Tom Leonard Klostermann; Zuschauer: 44