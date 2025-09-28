Ergebnis 6. Spieltag VfB Germania Halberstadt A1 erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen Haldensleber SC
Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.
Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Knoche (62. Michl), Simon, Stender, Behrens (74. Dobritz), Roßberg (53. Stemmler), Leopold, Ucke, Lancine (86. Leube), Schürmann
Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld (84. Grmay), Wilken, Neumann, Riedner, Teuchler, Richter, Klein (83. Petrochenko), Hartmann, Boege, Schnee
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45