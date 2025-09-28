Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Knoche (62. Michl), Simon, Stender, Behrens (74. Dobritz), Roßberg (53. Stemmler), Leopold, Ucke, Lancine (86. Leube), Schürmann

Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld (84. Grmay), Wilken, Neumann, Riedner, Teuchler, Richter, Klein (83. Petrochenko), Hartmann, Boege, Schnee

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45