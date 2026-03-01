Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Niclas Vincent Naujoks (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Arda Oguz der Torschütze (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 führt mit 2:0 – Minute 41

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Till Vinzelberg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Müller (46. Schneider), Stender, Naujoks (65. Schrader), Behrens, Stemmler (83. Bönicke), Lancine (83. Michl), Simon, Ucke, Oguz (71. Richter)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Amiti (74. Koshyk), Lagemann, Ziekau, Korbani, Braunschweig (46. Loock), Handge (34. Stoll), Meinelt, Wolff, Lauck, Vinzelberg (74. Sawaneh)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31