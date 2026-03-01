Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Niclas Vincent Naujoks (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Arda Oguz der Torschütze (41.).

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Pause konnte Till Vinzelberg (Stendal) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stendal erzielen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Lancine (83. Michl), Behrens, Simon, Ucke, Naujoks (65. Schrader), Oguz (71. Richter), Stender, Müller (46. Schneider), Stemmler (83. Bönicke)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Ziekau, Wolff, Korbani, Lauck, Braunschweig (46. Loock), Meinelt, Handge (34. Stoll), Vinzelberg (74. Sawaneh), Lagemann, Amiti (74. Koshyk)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31