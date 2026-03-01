Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 31 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt A1 – 41. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Till Vinzelberg den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler (83. Bönicke), Lancine (83. Michl), Behrens, Stender, Leopold, Müller (46. Schneider), Oguz (71. Richter), Ucke, Simon, Naujoks (65. Schrader)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Wolff, Meinelt, Handge (34. Stoll), Lagemann, Vinzelberg (74. Sawaneh), Lauck, Ziekau, Braunschweig (46. Loock), Amiti (74. Koshyk), Korbani

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31