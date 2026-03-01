Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Arda Oguz (41.) erzielt wurde.

41. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Till Vinzelberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Stendalern noch ein Tor zu bescheren (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Naujoks (65. Schrader), Stemmler (83. Bönicke), Simon, Ucke, Stender, Leopold, Oguz (71. Richter), Lancine (83. Michl), Müller (46. Schneider), Behrens

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Handge (34. Stoll), Ziekau, Lagemann, Amiti (74. Koshyk), Meinelt, Vinzelberg (74. Sawaneh), Braunschweig (46. Loock), Lauck, Wolff, Korbani

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31