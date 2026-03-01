Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 31 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän.

Niclas Vincent Naujoks (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Arda Oguz (41.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Till Vinzelberg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Oguz (71. Richter), Simon, Leopold, Behrens, Stemmler (83. Bönicke), Stender, Lancine (83. Michl), Müller (46. Schneider), Ucke, Naujoks (65. Schrader)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Meinelt, Handge (34. Stoll), Lagemann, Braunschweig (46. Loock), Amiti (74. Koshyk), Vinzelberg (74. Sawaneh), Korbani, Lauck, Wolff, Ziekau

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31