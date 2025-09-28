Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

VfB Germania Halberstadt A1 holt sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 1:0

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 45 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und dem Haldensleber SC verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Behrens (74. Dobritz), Knoche (62. Michl), Schrader (74. Naujoks), Schürmann, Roßberg (53. Stemmler), Leopold, Stender, Lancine (86. Leube), Ucke

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Wilken, Neumann, Schnee, Hartmann, Klein (83. Petrochenko), Teuchler, Richter, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45