Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 45 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Schrader (74. Naujoks), Roßberg (53. Stemmler), Leopold, Behrens (74. Dobritz), Ucke, Schürmann, Simon, Stender

Haldensleber SC: Krepp – Klein (83. Petrochenko), Schnee, Teuchler, Boege, Wilken, Hartmann, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay), Neumann, Richter

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45