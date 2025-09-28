Ergebnis 6. Spieltag VfB Germania Halberstadt A1 holt sich knappen Sieg gegen Haldensleber SC mit 1:0
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 45 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Schrader (74. Naujoks), Roßberg (53. Stemmler), Leopold, Behrens (74. Dobritz), Ucke, Schürmann, Simon, Stender
Haldensleber SC: Krepp – Klein (83. Petrochenko), Schnee, Teuchler, Boege, Wilken, Hartmann, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay), Neumann, Richter
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45