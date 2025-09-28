Ergebnis 6. Spieltag VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich engen 1:0-Erfolg gegen Haldensleber SC
Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Ucke, Stender, Knoche (62. Michl), Schürmann, Behrens (74. Dobritz), Simon, Roßberg (53. Stemmler), Schrader (74. Naujoks), Lancine (86. Leube), Leopold
Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld (84. Grmay), Riedner, Hartmann, Teuchler, Schnee, Wilken, Klein (83. Petrochenko), Boege, Neumann, Richter
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45