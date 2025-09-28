Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Ucke, Schürmann, Stender, Behrens (74. Dobritz), Leopold, Roßberg (53. Stemmler), Simon, Schrader (74. Naujoks)

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Wilken, Klein (83. Petrochenko), Schnee, Neumann, Teuchler, Riedner, Ahlfeld (84. Grmay), Hartmann, Richter

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45