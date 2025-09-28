Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 1:0

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 45 Fußballfans waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Behrens (74. Dobritz), Lancine (86. Leube), Leopold, Knoche (62. Michl), Roßberg (53. Stemmler), Schürmann, Simon, Stender, Ucke, Schrader (74. Naujoks)

Haldensleber SC: Krepp – Neumann, Klein (83. Petrochenko), Teuchler, Richter, Schnee, Hartmann, Ahlfeld (84. Grmay), Riedner, Boege, Wilken

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45