Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Ucke, Lancine (86. Leube), Knoche (62. Michl), Schürmann, Leopold, Stender, Roßberg (53. Stemmler), Behrens (74. Dobritz), Simon

Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Hartmann, Boege, Neumann, Teuchler, Schnee, Ahlfeld (84. Grmay), Riedner, Klein (83. Petrochenko), Richter

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45