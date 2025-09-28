Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC fuhr die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

VfB Germania Halberstadt A1 sichert sich knappen Sieg gegen Haldensleber SC mit 1:0

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Lancine (86. Leube), Behrens (74. Dobritz), Leopold, Roßberg (53. Stemmler), Schrader (74. Naujoks), Stender, Knoche (62. Michl), Ucke, Schürmann

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Wilken, Richter, Hartmann, Teuchler, Riedner, Neumann, Klein (83. Petrochenko), Schnee, Ahlfeld (84. Grmay)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45