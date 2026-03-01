Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 liegt in Minute 41 2:0 vorn

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Pause konnte Till Vinzelberg (Stendal) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stendal erzielen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Stender, Lancine (83. Michl), Behrens, Stemmler (83. Bönicke), Ucke, Oguz (71. Richter), Naujoks (65. Schrader), Leopold, Müller (46. Schneider)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Vinzelberg (74. Sawaneh), Braunschweig (46. Loock), Korbani, Lagemann, Wolff, Lauck, Ziekau, Handge (34. Stoll), Meinelt, Amiti (74. Koshyk)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31