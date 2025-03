Magdeburg/MTU. Die 46 Besucher auf dem Sportplatz Ottersleben Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus JSG mit 4:1 (1:1) souverän.

Felix Agte (VfB Ottersleben e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die JSGer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Jannik Noack erzielt.

Minute 27 VfB Ottersleben und JSG Gräfenhainichen im Gleichstand – 1:1

Brian Raschauer traf für Ottersleben in Minute 67 und Max Yunashev in Minute 87. Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 21

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Wenzel Leuschner (Ottersleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – JSG Gräfenhainichen

VfB Ottersleben: Schliephake – Multhaupt, Gaffal, Agte (78. Thielecke), Lieck (46. Neumann), Schädel, Al Beef (46. Leuschner), Ibrahim (67. Böer), Yunashev (88. Dattko), Raschauer, Bogunski

JSG Gräfenhainichen: Walther – Gebele, Schulze, Simon, Wolfensteller, Tran, Noack, Rieschick, Neumann, Schröter, Karbe

Tore: 1:0 Felix Agte (2.), 1:1 Jannik Noack (27.), 2:1 Brian Raschauer (67.), 3:1 Max Yunashev (87.), 4:1 Wenzel Leuschner (89.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Daniel Kleist, Steffen Krause; Zuschauer: 46