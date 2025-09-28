Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen die SV Fortuna Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (3:0) wider.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

14. Minute: VfL Halle 96 I (U19) mit 2:0 Vorsprung

Dann konnte Halle einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Lio Lorenz versenkte den Ball in Minute 39. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Tom Luca Lenze traf in Minute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Hallenser aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Lorenz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Ugoh, Meyer, Khalid (80. Zabel), Prokein, Rayko, Roschig, Unthan (69. Heute), Lorenz, Danyi

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Meister, Böttcher, Lenze, Shaqiri (46. Anwaar), Prause (58. Kirchhoff), Mensing (46. Nyarko), Tapsoba (46. Starikovskiy), Czerwenka, Gödecke (73. Drizari)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23