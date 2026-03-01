Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 0:2 (0:0).

VfL Halle 96 I (U19) unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SG Union Sandersdorf

Halle/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Neigenfink mit 0:2 (0:0) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 im Rückstand – 91. Minute

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Krause (84. Omoike), Roschig, Lorenz, Hajdarpasic, Brumme, Prokein, Ugoh, Unthan (79. Dietrich), Onyedeke, Khalid (72. Heute)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Trettenbach, Groh, Seide, Mackowiak (62. Franzke), Osterland, Perl, Wieczorek, Schneider (80. Mühlbauer), Nitsche

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45