Ergebnis 16. Spieltag VfL Halle 96 I (U19) verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SG Union Sandersdorf
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der VfL Halle 96 I (U19) gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.
Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle und Sandersdorf ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 16
VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück – 91. Minute
Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf
VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Hajdarpasic, Brumme, Ugoh, Khalid (72. Heute), Krause (84. Omoike), Onyedeke, Prokein, Roschig, Unthan (79. Dietrich), Lorenz
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Nitsche, Mackowiak (62. Franzke), Osterland, Groh, Uhte, Trettenbach, Wieczorek, Schneider (80. Mühlbauer), Perl
Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45