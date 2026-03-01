Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der VfL Halle 96 I (U19) gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle und Sandersdorf ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück – 91. Minute

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Hajdarpasic, Brumme, Ugoh, Khalid (72. Heute), Krause (84. Omoike), Onyedeke, Prokein, Roschig, Unthan (79. Dietrich), Lorenz

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Nitsche, Mackowiak (62. Franzke), Osterland, Groh, Uhte, Trettenbach, Wieczorek, Schneider (80. Mühlbauer), Perl

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45