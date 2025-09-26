Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein Haldensleber SC gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim spielen unentschieden

Haldensleben/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 75 Fußballfans waren im Waldstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – Krüger (86. Sengewald), R. Bögelsack, Thieke, Stadler, B. Ebel (62. Prokop), Schunaew, Zimmermann (70. Wille), Hartmann, Grabenberg (70. Hevekerl), H. Ebel (68. Boege)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Sonco, Schinkel, Moroz, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Prielipp, Schmökel, Embalo, Hoffmann, Kunyk

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75