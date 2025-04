Weißenfels/MTU. Im Stadtstadion haben 271 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSC Weißenfels und dem 1. FC Lok Stendal verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Christopher Große (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem dreizehn Karten inklusive fünf Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 28

0:0 für SSC Weißenfels und 1. FC Lok Stendal –

Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

SSC Weißenfels: Tretropp – Zozulia, Rosner, Kopp (83. Hatim), Schumann, Zerbe, Löser (69. Huhn), Hafkesbrink (46. Schneider), Puphal, Purrucker, Necke

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Mahrhold, Schubert (81. Grigo), Kaschlaw, Schulze, Knoblich, Schleicher, Salge (87. Breda), Buschke, Schaarschmidt

; Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Alrik Luther, Daniel König; Zuschauer: 271