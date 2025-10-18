Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Zorbau/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Tsipi, K. Neuhaus (63. Maier), Seidel (46. Stelmak), B. Strauchmann, Beer, Hatim, Souvatzoglou (46. Omerovic), Engl (72. N. Neuhaus), Bondarenko, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva)

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Albrecht, Hilgenfeld (78. Paege), Neumann, Bäther (69. Knuth), Kniestedt (63. Hutyra), Büchner, Heinrich, Winning, Cembala, Krause (26. Bradburn)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72