Am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein BSV Halle-Ammendorf gegen die CfC Germania 03 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen BSV Halle-Ammendorf und CfC Germania 03 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 143 Fußballfans waren im Stadion der Waggonbauer live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Silvio Rüdiger (Biederitz) ausgesprochen. Alles in allem drei Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – CfC Germania 03

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schunke, Hartmann (84. Thurm), Kunze, Winkler, Niesel, Schubert, Hotopp, Pälchen (75. Piontek), Saul, Kowalski

CfC Germania 03: Schulze – Friedrich, Maier (70. Seidel), Kürschner (70. Khalaf), Binkau (87. Hippe), Tepper, Skyba, Helmstedt, Michaelis, Dropp (80. Beier), Salis

; Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Benjamin Petri, Daniel Feist; Zuschauer: 143