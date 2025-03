Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SC Bernburg und SV 1890 Westerhausen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 151 Zuschauer waren in der Sparkassen-Arena Bernburg live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) ausgesprochen. Alles in allem drei Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

SC Bernburg auf Augenhöhe mit SV 1890 Westerhausen – 0:0

Die Bernburger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Schneider – L. Lange, Tsipi, Strobach (76. Bichtemann), Krishteyn, Streithoff, Homazau (61. Fahland), Taiwo, Hartmann, Giemsa, Raeck

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Brahmann (66. Vunda Andre), Rathsack, Ribeiro De Oliveira, Vieira Francisco (66. Fortuna Da Silva), Neumann, Pandyal, Köhler, Stridde, Brahmann, Dantas Caldas (66. Eckert)

; Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Tino Hanke, Patrick Welsch; Zuschauer: 151