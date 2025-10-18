Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 72 Fußballfans waren auf dem Sportplatz live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

0:0 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Zorbau gegen SSV Havelwinkel Warnau –

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – B. Strauchmann, Beer, Tsipi, Engl (72. N. Neuhaus), K. Neuhaus (63. Maier), Souvatzoglou (46. Omerovic), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Seidel (46. Stelmak), Bondarenko, Hatim

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bäther (69. Knuth), Hilgenfeld (78. Paege), Neumann, Kniestedt (63. Hutyra), Krause (26. Bradburn), Heinrich, Cembala, Büchner, Winning, Albrecht

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72