Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Anton Ole Haensch (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

66. Minute SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SC Bernburg fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Arthur Krishteyn den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bernburger Team erzielte (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Fahland, Staat (90. L. Lange), Krishteyn, F. Lange, Schauer, Binkau (46. Heute), Schmidt (60. Weigel), Krüger, Raeck, Streithoff (90. Giemsa)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Prinzler (76. Hensen), Lippoldt (74. Burghardt), Scheffler (63. Grüneberg), Redmann (30. Rappsilber), Köhler, Hensen, Haensch, Giese, Groß

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67