Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Havelberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hans Büchner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Fringel (46. Cembala), Hutyra (88. Winning), Krause, Bauer, Büchner, Heinrich, Neumann, Albrecht (90. Schulz), Otto (71. Bäther), Arndt (59. Hilgenfeld)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Masur (46. Lippoldt), Rappsilber, Köhler, Gros, Giese, Prinzler (79. Kreideweiß), Pultke, Hensen, Haensch (71. Burghardt)

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146