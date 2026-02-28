Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Havelberg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SSV Havelwinkel Warnau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 146 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Schon kurz nach Spielstart schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 90+5 SSV Havelwinkel Warnau gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hans Büchner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Heinrich, Fringel (46. Cembala), Arndt (59. Hilgenfeld), Neumann, Bauer, Hutyra (88. Winning), Büchner, Krause, Albrecht (90. Schulz), Otto (71. Bäther)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Masur (46. Lippoldt), Groß, Rappsilber, Haensch (71. Burghardt), Pultke, Köhler, Giese, Prinzler (79. Kreideweiß), Gros

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146