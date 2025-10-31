Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

In Minute 21 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Joao Victor Gomes Paranagua (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erreichen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka, Masur (46. Kale), M. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas, Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Stridde, H. Lehmann, Pavlish (64. Z. Weickert), Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Lytvyn, Bakkush, Zawada (86. May), Ndour, Kolomiiets, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Seniura (67. Schinkel), Sonco, Prielipp, Kuras

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107