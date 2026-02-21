Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Spiel gegen den SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag auseinander gegangen. 71 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 20

Noch im ersten Drittel der Partie konnte Philipp Stache (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erreichen (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Prinzler, Pultke, Burghardt (54. Haensch), Köhler, H. Hensen, Rappsilber, Giese (72. Grüneberg), Groß, A. Hensen (80. Masur)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Heimur, Schmidt, Polívka, Mukhoid, Bozhok (65. Shevtsov), Molochko, Cibulka, Schüt (84. Citaku), Stache (82. Vrba), Aljindo

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71