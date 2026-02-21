Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SV Eintracht Emseloh mit einem Unentschieden.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20

Noch während der ersten Hälfte des Spiels gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erlangen (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, A. Hensen (80. Masur), Gros, Pultke, Rappsilber, Prinzler, Groß, H. Hensen, Burghardt (54. Haensch), Giese (72. Grüneberg)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Mukhoid, Aljindo, Heimur, Cibulka, Molochko, Stache (82. Vrba), Schüt (84. Citaku), Polívka, Schmidt, Bozhok (65. Shevtsov)

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71