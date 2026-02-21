Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau gegen den SV Eintracht Emseloh ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag vom Platz gegangen. 71 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

20. Minute SV Blau-Weiß Dölau gleichauf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1

Zu Anfang der ersten Halbzeit schon fiel der letzte Treffer der Partie, als Philipp Stache den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team errang (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Rappsilber, H. Hensen, Gros, Pultke, A. Hensen (80. Masur), Giese (72. Grüneberg), Groß, Burghardt (54. Haensch), Köhler

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache (82. Vrba), Bozhok (65. Shevtsov), Schüt (84. Citaku), Molochko, Polívka, Aljindo, Heimur, Mukhoid, Schmidt, Cibulka

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71