Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Zorbau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Zorbau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Aaron Sothen (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erlangen (33.). Die Zorbauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – N. Neuhaus, Bondarenko, Engl (46. Maier), K. Neuhaus, Sothen (85. Bisultanov), De Pinho Gomes, Souvatzoglou (46. Jose Malu), Beer, Tsipi (43. Stelmak), B. Strauchmann

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Köhler, Hensen, Kreideweiß, Grüneberg, Burghardt (78. Kleinert), Redmann, Prinzler, Lippoldt, Hensen, Haensch

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100