Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 für SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – Minute 89

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Rostislav Senft kam rein für Serhii Molochko und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Sean Niklas Priese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – A. Aljindo, Stache (72. Vrba), Molochko (62. Senft), Polívka, Mukhoid, Heimur, Cibulka, Shevtsov, J. T. Aljindo (82. Schmidt), Bozhok (82. Citaku)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (67. Magnus), Hauer, Zander, Koch, Hauer (59. Jespersen), Duda (59. Priese), Pung (82. Laabs), Gruner, Klajdi (59. Fröhlich), Wasylyk

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53