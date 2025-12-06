Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem FSV Barleben 1911 e. V. mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1 in Minute 89

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Rostislav Senft ersetzte Serhii Molochko und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Sean Niklas Priese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Mukhoid, Cibulka, A. Aljindo, Molochko (62. Senft), Bozhok (82. Citaku), J. T. Aljindo (82. Schmidt), Heimur, Stache (72. Vrba), Polívka

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (59. Fröhlich), Pung (82. Laabs), Koch, Zander, Gruner, Wasylyk, Hauer, Hauer (59. Jespersen), Duda (59. Priese), Von Der Gönne (67. Magnus)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53