Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der SSV Havelwinkel Warnau am Freitag vom Platz gegangen. 70 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Emmanuil Heimur das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukas Schüt wurde für Rostislav Senft eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite verließen Kamil Hutyra für Martin Otto und Finn Knuth für Ricardo Hain den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte zweimal Gelb ein. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Ricardo Hain (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erreichen (83.). Der SV Eintracht Emseloh sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok, Stamm, Heimur, Stache (73. Vrba), Cibulka, Senft (60. Schüt), A. Aljindo, Polívka, J. T. Aljindo, Shevtsov

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Heinrich, Neumann, Schulz (64. Brömme), Hutyra (59. Otto), Knuth (62. Hain), Winning (90. Jeckstadt), Bradburn, Cembala, Albrecht (90. Rüdiger), Büchner

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70