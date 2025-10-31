Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der SSV Havelwinkel Warnau am Freitag auseinander gegangen. 70 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Die erste Halbzeit verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Emmanuil Heimur das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Lukas Schüt ersetzte Rostislav Senft und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh kassierte zweimal Gelb. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team errang (83.). Der SV Eintracht Emseloh hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – A. Aljindo, Stache (73. Vrba), Stamm, Heimur, Cibulka, J. T. Aljindo, Bozhok, Senft (60. Schüt), Polívka, Shevtsov

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Cembala, Schulz (64. Brömme), Heinrich, Albrecht (90. Rüdiger), Neumann, Büchner, Winning (90. Jeckstadt), Hutyra (59. Otto), Knuth (62. Hain)

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70